Москва направит на сохранение объектов культуры 40 млрд руб.

Бюджет Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает почти 40 млрд руб. на сохранение объектов культурного наследия. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"На мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в рамках госпрограммы "Культура Москвы" будет направлено 19.5 млрд руб. на три года, в том числе в 2019 году - 6.2 млрд руб. Это позволит провести работы более чем на 550 объектах, из которых 182 - это недвижимость и монументы", - сообщила руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на совместном заседании комиссий Мосгордумы.



Она отметила, что на сохранение объектов культуры предусмотрены средства и в ряде других госпрограмм, а это ещё порядка 19.2 млрд руб.



"В целом за счёт всех источников будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия", - добавила глава департамента.



"AK&M" от 01.11.2018