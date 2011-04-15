Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/11/2018
17:12

Москва направит на сохранение объектов культуры 40 млрд руб.

Бюджет Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов предусматривает почти 40 млрд руб. на сохранение объектов культурного наследия. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

"На мероприятия по сохранению объектов культурного наследия в рамках госпрограммы "Культура Москвы" будет направлено 19.5 млрд руб. на три года, в том числе в 2019 году - 6.2 млрд руб. Это позволит провести работы более чем на 550 объектах, из которых 182 - это недвижимость и монументы", - сообщила руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на совместном заседании комиссий Мосгордумы.

Она отметила, что на сохранение объектов культуры предусмотрены средства и в ряде других госпрограмм, а это ещё порядка 19.2 млрд руб.

"В целом за счёт всех источников будет отреставрировано более 640 объектов культурного наследия", - добавила глава департамента.

"AK&M" от 01.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100