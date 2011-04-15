Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам Уралтрансбанка

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Уралтрансбанка (Екатеринбург). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.



АСВ 6 ноября 2018 года начнёт приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Уралтрансбанка через Сбербанк.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Кредитная организация по величине активов на 1 октября 2018 года занимала 196-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 01.11.2018