Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.75%

Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил базовую ставку в 0.75%.



Банк Англии подтвердил приобретение гособлигаций на 435 млрд фунтов стерлингов и покупку корпоративных бондов на 10 млрд фунтов стерлингов.





"AK&M" от 01.11.2018