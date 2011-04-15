Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 9 месяцев выросла на 28% до 12.661 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 28% до 12.661 млрд руб. с 9.881 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 5% до 232.982 млрд руб. с 221.216 млрд руб., показатель OIBDA - на 5% до 74.871 млрд руб. с 71.062 млрд руб., операционная прибыль упала на 3% до 27.633 млрд руб. с 28.573 млрд руб.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 2017 год выросла на 15% до 14.05 млрд руб. с 12.249 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 305.329 млрд руб. с 297.446 млрд руб., показатель OIBDA - на 0.1% до 96.857 млрд руб. с 96.772 млрд руб. Операционная прибыль снизилась на 5% до 37.885 млрд руб. с 39.836 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за первое полугодие 2018 года упала в 7.5 раза до 850.947 млн руб. с 6.365 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.5% до 144.52 млрд руб. со 138.307 млрд руб. Валовая прибыль и прибыль от продаж упали на 28.67% до 9.605 млрд руб. с 13.466 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 754.731 млн руб. против 7.142 млрд руб.



"AK&M" от 01.11.2018