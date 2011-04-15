ВЭБ передумал покупать долю в "Стрелке"

Внешэкономбанк (ВЭБ) отказался от планов стать совладельцем консалтингового бюро "Стрелка". Об этом пишет газета "Ведомости".



"Посмотрели, и оказалось, что сделка получится слишком сложно структурирована. "Стрелка" - это целая система. Это и бюро, и фонд, и институт, и общественное пространство. Поэтому правильнее было бы выбрать путь тесного сотрудничества", - отметил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.



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