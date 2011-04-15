Росимущество утвердило перечень недвижимости для малого и среднего предпринимательства

Росимущество утвердило новый перечень недвижимого федерального имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В список вошли 827 объектов.

Получить информацию о наименовании, виде объекта недвижимости, его местоположении, площади, идентификационных номерах в реестре федерального имущества, Государственном кадастре недвижимости и другие сведения о зданиях или помещениях в них можно на официальном сайте Росимущества в разделе "Субъектам малого и среднего предпринимательства".





"AK&M" от 01.11.2018