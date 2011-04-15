Средняя цена нефти Urals в январе-октябре выросла на 40% до $71.55 за баррель

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Средняя цена нефти марки Urals по итогам января-октября 2018 года составила $71.55 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина.
В 2017 году средняя цена на Urals в январе-октябре составила $51.15 за баррель. Таким образом, в годовом выражении средняя цена выросла на 40%.
Средняя цена на нефть Urals в октябре 2018 года сложилась в размере $79.26 за баррель, что в 1.4 раза выше, чем в октябре 2017 года ($56.35 за баррель).
"AK&M" от 01.11.2018