Дайджест газеты "Коммерсант" от 2 ноября 2018 года



ТОРГОВЦЕВ ДЕНЬГАМИ ГОНЯТ ИЗ РОЗНИЦЫ

НЕЗАКОННОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИВЛЕКЛО ВНИМАНИЕ ЦБ





Коммерческие банки могут потерять интерес к обслуживанию компаний малого бизнеса из-за изменений в надзорной политике Банка России. Для борьбы со схемами незаконного обналичивания средств регулятор заставляет банкиров тщательно контролировать операции посредников под угрозой отзыва лицензий. Для банков, специализирующихся на работе с малым бизнесом, это может повлечь прекращение деятельности, отмечают эксперты.





КРЕДИТЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ РУБЛЕМ

ГРАЖДАНЕ НАКАПЛИВАЮТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ДОЛГИ



Бюро кредитных историй (БКИ) по итогам третьего квартала 2018 года фиксируют рекордные выдачи потребительских кредитов. Их объем превзошел докризисный период, при этом рост достигается за счет увеличения объемов кредитов наличными. Вместе с тем эксперты отмечают, что заметная часть выдач - это рефинансирование ранее взятых кредитов, и считают такую динамику крайне опасной. Перекредитование граждане осуществляют из-за невозможности обслуживания текущих обязательств, что может привести к дефолту с гораздо большей суммой долга.





СЕВМОРПУТЬ СТАНЕТ ГАЗОПРИГОДНЕЕ

ТАНКЕРЫ ARC4 С ЛЕДОКОЛОМ ПУСТЯТ В КАРСКОЕ МОРЕ КРУГЛЫЙ ГОД



В условиях, когда НОВАТЭКу не хватает танкеров для вывоза растущего объема продукции с проекта "Ямал СПГ", Минтранс готов смягчить условия допуска к навигации на Севморпути (СМП) судов ледовых классов Arc4 и Arc5. Изменения могут позволить таким судам круглогодично ходить по СМП в Карском море и Обской губе при ледокольной проводке. Одновременно ответственность капитанов судов и ледоколов будет ужесточена.





"РОСТЕЛЕКОМ" ПОШЕЛ ПО РЕГИОНАМ

ОПЕРАТОР МОДЕРНИЗИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ С ТЕЛЕКАНАЛАМИ



"Ростелеком" решил пересмотреть отношения с региональными телеканалами, вещающими в его кабельной сети. Компания предлагает им перейти на новую схему работы: в обмен на распространение отдавать ей 30% рекламного инвентаря либо платить фиксированную стоимость за каждого абонента, в среднем 2 руб. в месяц. Вещатели пока не согласны на оба варианта.





ЭМИТЕНТЫ ВЕРНУЛИСЬ В ДОЛГ

КОМПАНИИ ВОЗОБНОВИЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ



Российский рынок долговых заимствований постепенно восстанавливается после "нулевого" сентября. В октябре российские эмитенты привлекли на внутреннем облигационном рынке почти 118 млрд руб. Восстановлению активности эмитентов способствовала стабилизация ситуации на кредитном и валютном рынках, а также сохраняющаяся потребность в новом финансировании.





В КРЫМУ ОСТАВЯТ ЭНЕРГОСТРАХОВКУ

МОБИЛЬНУЮ ГЕНЕРАЦИЮ С ПОЛУОСТРОВА ПОКА НЕ ВЫВЕЗУТ



По данным "Ъ", для подстраховки крымской энергосистемы правительство еще на год может продлить работу на полуострове мобильных ГТЭС (МГТЭС). До конца года в Крыму должны наконец заработать Таврическая и Балаклавская ТЭС мощностью 940 МВт, но сроки уже не раз были сорваны, и не исключено, что опять потребуется время на обкатку оборудования. Энергоцены в Крыму до сих пор дотируются оптовым энергорынком, и продолжение работы МГТЭС еще на год обойдется потребителям европейской части РФ и Урала в 1,5 млрд руб.





"КАВКАЗ" ДЛЯ НАРОДА

"СОЮЗПЛОДОИМПОРТ" ОРГАНИЗОВАЛ ВЫПУСК ВИНА ПО 90 РУБ.



Трехкратный рост продаж фруктовых вин в России в 2017 году не оставил равнодушным Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Союзплодоимпорт", в чьем управлении находятся советские алкогольные товарные знаки "Столичная", "Московская" и др. Под маркой "Кавказ", которая в прошлом была известна как портвейн, предприятие запустило продажу вин с розничной ценой от 90 руб. за бутылку 0,7 л.





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"AK&M" от 02.11.2018