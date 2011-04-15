Дайджест газеты "Ведомости" от 2 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 ноября 2018 года.





ПРЕЗИДЕНТ НА РАСПУТЬЕ



Высокоскоростная железная дорога от Москвы до Казани может и не быть построена - появились сомнения в ее целесообразности.



Президент России Владимир Путин сомневается в необходимости строить первую в России высокоскоростную магистраль (ВСМ) - начальный ее участок должен был связать Москву с Нижним Новгородом. Как рассказали "Ведомостям" участник правительственных совещаний, федеральный чиновник, человек, близкий к Минтрансу, вопрос о целесообразности ВСМ поднимался на совещании с участием президента.



Президент высказал эти сомнения 11 октября, в тот день обсуждался и был утвержден план развития магистральной инфраструктуры, говорит участник правительственных совещаний и еще один чиновник. Поручение президента еще раз обсудить проект ВСМ в правительстве есть, в документе говорится о плановой операционной безубыточности как об условии получения денег из федерального бюджета.





IPHONE ПРОДАЕТСЯ ВСЕ ЛУЧШЕ



Первые продажи iPhone Xs в России примерно на 25% выше, чем прошлогоднего флагмана iPhone X.



Продажи iPhone Xs в России начались 28 сентября, в пятницу. За первый уикенд и следующую неделю в России было продано около 30 000 iPhone Xs и Xs Max, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух электронных розничных сетей. Чуть более 30 000, уточняет сотрудник еще одного ритейлера.



Продажи iPhone X начались 3 ноября 2017 г. Собеседники "Ведомостей" утверждают, что тогда в России за первые 10 дней было продано около 24 000 этих смартфонов В прошлом году iPhone X СМИ называли самым дорогим смартфоном Apple - цены на него в России начинались от 79 990 руб. Но Xs превзошел предшественника по цене - самый дешевый аппарат стоит от 87 990 руб. (цена официального магазина Apple).





У РОССИИ ЕСТЬ ДЛЯ EXXONMOBIL ПРОЕКТ НА 1,3 ТРЛН РУБ.



"Роснефть" может вместе с ExxonMobil построить задуманный еще в 1974 г. Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК) на Дальнем Востоке. На проект нужно 1,3 трлн руб.



"Роснефть" намерена в течение 1-2 лет определиться с партнером по реализации проекта Восточной нефтехимической компании на Дальнем Востоке", - говорил первый вице-президент госкомпании Павел Федоров в декабре 2017 г. "ВНХК будет строиться, там закончен проект, в ближайшее время он должен пройти экспертизу. Мы тоже будем разрабатывать план государственного участия в поддержке этого проекта", - говорил в сентябре вице-премьер Юрий Трутнев, но подробностей не раскрывал.



Партнером может стать американская ExxonMobil. Россия начала с ней переговоры об участии в новых нефтегазовых проектах, несмотря на подготовку США новых санкций. Россия предложила несколько вариантов участия Exxon в проектах добычи.





ПИРАТОВ ИСКЛЮЧАТ ИЗ ПОИСКА



Крупнейшие российские интернет-поисковики во главе с "Яндексом" обязались удалять ссылки на пиратский контент. Это поможет легальным видеосервисам увеличить свои доходы.



Телевизионные холдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры 1 ноября подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством. Самое важное в нем - обязательство "Яндекса" удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Несмотря на рост выручки легальных видеосервисов от рекламы и платных моделей (в первом полугодии 2018 г. - на 48% до 10,3 млрд руб., по оценке J'son & Partners Consulting), правообладатели всегда называли пиратство главным фактором, сдерживающим развитие этого рынка. Так, владелец Rambler Group Александр Мамут говорил, что в 2017 г. правообладатели потеряли из-за пиратов 70 млрд руб.





СКОЛЬКО ДОРОЖАТЬ ИПОТЕКЕ



Крупные банки массово повышают ставки ипотеки. Как долго будут дорожать жилищные кредиты и стоит ли спешить в банк за ипотекой.



За последние два месяца большинство крупных ипотечных банков повысили или объявили о повышении в ближайшее время кредитных ставок. В конце августа - начале октября ставки ряда ипотечных продуктов повысили Райффайзенбанк, "Абсолют", Газпромбанк, "Уралсиб", Россельхозбанк, Связь-банк, а также "Дом.рф", следует из результатов мониторинга маркетингового агентства Marcs. Повышение в среднем составляло 0,5-1 п. п. По данным агентства, также некоторые банки увеличили ставки рефинансирования ипотеки.



Лидер рынка - Сбербанк - поднял стоимость ипотеки с 22 октября.



"ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ - ЛУЧШЕЙ В МОСКВЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ"



Александр Борода о толерантности, концепции Еврейского музея и проблеме библиотеки Шнеерсона.



У Александра Бороды много разнообразных занятий: он президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), основатель и директор Еврейского музея и центра толерантности, член российской Общественной палаты. "Ведомости" решили поговорить о детище, которому Борода посвятил уже 12 лет жизни и о котором "без ложной скромности" говорит, что в мире это лучший среди еврейских музеев, а в Москве - лидер среди музеев по технологиям. Конструктивистские помещения комплекса Бахметьевского автобусного парка на ул. Образцова с 2008 г. занимал Центр современной культуры "Гараж", а с 2012 г. в них развернулся Еврейский музей и центр толерантности. Музей создавался шесть лет под руководством американского архитектора Ральфа Аппельбаума и при участии международной коллегии из 15 ученых.





НЕСВОБОДНЫЙ РУНЕТ



Россия теряет позиции в мировом рейтинге свободы интернета. Она занимает 13-е место с конца, ниже - Китай, выше - Белоруссия и Казахстан.



Россия заняла 53-е место в рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House. Организация проанализировала состояние интернета в 65 странах мира, на них приходится 87% мировых пользователей интернета. Чем выше балл в рейтинге, тем сильнее регулирование интернета в стране.



Аутсайдером рейтинга стал Китай с 88 баллами, с небольшим отрывом следует Иран (85 баллов). У России 67 баллов по сравнению с прошлогодними 51-м местом с 66 "антибаллами".



Лучше дела обстоят даже в Белоруссии (64) и Казахстане (62). Впрочем, и в этих странах Freedom House признает интернет полностью несвободным. Максимальной свободой интернет пользуется в Эстонии, Исландии и Канаде. США и Великобритания занимают соответственно шестую и седьмую строки мирового рейтинга, однако его составители указывают, что в США свободы интернета становится меньше.





ЦЕНТРОБАНК КОПИТ ЗОЛОТО



ЦБ приобрел рекордное количество золота в III квартале. Кварталом ранее он в 7 раз сократил вложения в казначейские бумаги США.



Нетто-покупки золота центробанками составили 148,4 т в III квартале, сказано в докладе Всемирного золотого совета (WGC). Это на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и максимум с 2015 г. Львиная доля закупок пришлась на Россию, Турцию и Казахстан.



Нетто-покупки Банка России в последнем квартале достигли рекордных для него 92,2 т, по данным WGC. Благодаря этому запасы золота России впервые превысили 2000 т (WGC использует данные МВФ за период с 1993 г.), и на его долю теперь приходится более 17% золотовалютных резервов. Исходя из цены $1214,8 за тройскую унцию на закрытии торгов в Лондоне 31 октября, стоимость золотого запаса России превышает $78 млрд.Ранее в этом году первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин назвал золото "100%-ной гарантией" от юридических и политических рисков.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.11.2018