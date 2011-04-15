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02/11/2018
11:11

Мираторг получил разрешение на покупку доли в "РАВ Агро-Орёл"

ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Агропромышленный холдинг "Мираторг" о приобретении доли в уставном капитале ООО "РАВ Агро-Орёл". Об этом говорится в сообщении ведомства.

Размер доли не указывается.
Напомним, ранее сообщалось, что чешская PPF Group ищет покупателей на российский холдинг "РАВ агро". Актив, приобретённый группой в 2011 году, был её единственной инвестицией в сельское хозяйство.

Группа PPF - крупнейшая частная инвестиционная группа в Центральной и Восточной Европе, управляющая активами стоимостью около 35 млрд евро. PPF инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе банковский сектор, потребительское кредитование, недвижимость, добычу полезных ископаемых и телекоммуникации.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).

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