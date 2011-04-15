Зарубежнефть продала свои иранские активы Минэнерго

Зарубежнефть первой из российских нефтекомпаний заключившая контракты на разработку месторождений в Иране, продала Минэнерго свою дочку "ЗН-Восток" - оператора добывающих проектов в этой стране. Об этом пишет "Коммерсантъ".



Так, компания "ЗН-Восток" продана принадлежащему Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт" - организации, уполномоченной правительством по покупке иранской нефти в сделке "нефть в обмен на товары". А конкретнее - "дочке" предприятия - ООО "Добыча-Активы", созданной в августе 2018 года. Причиной выхода Зарубежнефти из проекта стала угрозы введении санкций США в отношении Ирана с 4 ноября: продажа состоялась в конце октября, за десять дней до возможной даты введения антииранских санкций.



АО "Зарубежнефть" (ИНН 7701350084) - 100% государственное предприятие нефтегазовой отрасли России. Компания представляет интересы РФ в российско-вьетнамском СП "Вьетсовпетро". По поручению Правительства РФ Зарубежнефть исполняет функции уполномоченной организации при подготовке и реализации соглашений о разделе продукции в отношении участков недр и месторождений углеводородного сырья.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Зарубежнефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 21.39% до 8.443 млрд руб. с 6.955 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 44.81% до 30.425 млрд руб. с 21.01 млрд руб., прибыль от продаж - на 60.84% до 16.881 млрд руб. с 10.496 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.85% до 9.159 млрд руб. с 7.579 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 01.11.2018