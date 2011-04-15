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02/11/2018
10:40

В Брянске открылся VII Славянский международный экономический форум

В Брянске открылся VII Славянский международный экономический форум, инициированный Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства АК&М. В форуме принимают участие более 1300 человек. Это делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи Брянской области, Республики Беларусь, Республики Сербия, Белгородской, Рязанской, Курской, Костромской и Орловской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Форум должен продемонстрировать возможности регионов и, в том числе Брянской области, в деле построения цифровой экономики, найти перспективные направления интеграции с соседними странами и регионами, определить направления развития, выявить проблемы и найти пути их решения.

Приветствие организаторам, участникам и гостям форума направили: губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев, министр просвещения РФ Ольга Васильева, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.

Ключевая дискуссия начнётся на пленарном заседании. Затем она продолжится в ходе тематических заседаний и экспертных сессий. Пленарная дискуссия будет посвящена вопросам цифровых преобразований. Цифровое сотрудничество между дружественными странами, возможные стратегии регионов по участию в цифровых преобразованиях, перспективы интеграции Брянской области в контур цифровой экономики России обсудят: губернатор Брянской области Александр Богомаз, вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, советник спикера Госдумы Алексей Чадаев, замдиректора Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Минсельхоза Константин Буланов, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло, национальный депутат Республики Сербии Бобан Бирманчевич, представители профильных министерств и ведомств, Правительств а Брянской области и реального сектора экономики.

Особое внимание на форуме будет уделено формированию в стране и регионе инженерной элиты. Реализация амбициозных задач по созданию прорывных технологий сдерживается нехваткой талантливых разработчиков. Воспитание и обучение творчески мыслящих физиков, математиков, программистов становится первоочередной национальной задачей.

Другая важная проблема - социальные последствия цифровизации экономики, существенное изменение структуры занятости. Автоматизация и внедрение цифровых технологий высвобождают человеческий труд. На форуме будут рассмотрены вопросы профессиональной переориентации, изменения форм занятости, возможности, которые появляются перед людьми с внедрением цифровых технологий.

За время работы форума на площадках СМЭФ пройдёт 11 мероприятий, а также будет работать зона делового общения "Биржа контактов", где участники смогут провести деловые встречи и обсудить перспективы сотрудничества. Работу форума сопровождает выставка, посвященная новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.

По итогам форума участниками и экспертами будет принята итоговая резолюция, объединяющая конкретные предложения и инициативы по развитию цифровой экосистемы Брянской области.

"AK&M" от 01.11.2018
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