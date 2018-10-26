Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 2 ноября, в размере 65.6517 руб. против 65.5962 руб. на 1 ноября.
Курс доллара США за последние 5 дней:
01.11.18 - 65.5962 руб.
31.10.18 - 65.7742 руб.
30.10.18 - 65.8129 руб.
27.10.18 - 65.6345 руб.
26.10.18 - 65.7476 руб.
"AK&M" от 01.11.2018