Повтор! Яндекс, Mail.Ru Group, Рамблер и Rutube подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав

Яндекс совместно с Mail.Ru Group, Рамблером, Rutube подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.



"Мы давно выступаем за борьбу с пиратством. Закреплённое в меморандуме решение отвечает принципам прозрачности и равноприменимости, которые изначально отстаивал Яндекс и которые нашли поддержку у правообладателей и ключевых российских интернет-компаний. Меморандум учитывает интересы не только его подписантов, но и всей отрасли, и мы надеемся, что скоро к нему присоединятся и другие игроки. Необходимо, чтобы следующим этапом стало закрепление принципов меморандума в законодательстве. Только в этом случае совместно найденное решение сможет заработать в полную силу и стать отраслевым стандартом", - сказал операционный и финансовый директор Яндекса Грег Абовский, цитируемый в сообщении.



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за III квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



"AK&M" от 01.11.2018