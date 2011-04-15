Внешнеторговый оборот предприятий Брянской области в первом полугодии составил более $530 млн

Внешнеторговый оборот предприятий Брянской области за первое полугодие 2018 года составил более $530 млн. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме.



По его словам, в 2017 году внешнеторговый оборот предприятий, зарегистрированных в Брянской области, осуществлялся со 100 странами мира. За прошедший год он увеличился на 23.2% и составил $978.6 млн.



В числе основных торговых партнёров А.Богомаз назвал Беларусь (подчеркнув, что республика является лидером), Австралию, Молдову, Германию, Китай, Италию, Нидерланды, Казахстан, Литву.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



"AK&M" от 02.11.2018