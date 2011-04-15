Губернатор Брянской области А.Богомаз встретился с участниками VII Славянского международного экономического форума

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в преддверии открытия VII Славянского международного экономического форума встретился с его участниками. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



Во встрече с губернатором приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, врио главного федерального инспектора по Брянской области Михаил Калашников, вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Смоленске Чеслав Шульга, председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло, директор филиала Телеком Сербия Бобан Бирманчевич, депутат Госдумы Валентин Суббот, член Совета Федерации Сергей Калашников, советник председателя Госдумы Алексей Чадаев.



А.Богомаз заявил, что с каждым годом форум становится всё более масштабным мероприятием, привлекая к себе внимание участников из различных стран.



Губернатор Брянской области подчеркнул в приветствии к участникам форума актуальность построения цифровой экономики области. Он отметил, что важнейшей задачей считает подготовку кадров для цифровой экономики. Цифровизация требует наличия необходимой инфраструктуры, отметил губернатор.



VII Славянский международный экономический форум откроется сегодня, 2 ноября, в Брянске. В работе форума примут участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



В программе форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.



"AK&M" от 02.11.2018