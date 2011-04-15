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02/11/2018
12:47

Мираторг к 2022 году планирует экспортировать продукцию на $1 млрд в год, В.Линник

АПХ "Мираторг" к 2022 году планирует экспортировать продукцию на $1 млрд в год.

Об этом заявил президент компании Виктор Линник на VII Славянском международном экономическом форуме.

В.Линник отметил, что для компании экспорт жизненно необходим. Сейчас Мираторг поставляет свою продукцию более чем в 30 стран, в частности, из Брянской области.

"Наша цель - отправлять на экспорт 300-400 т продукции на сумму около $1 млрд в год", - подчеркнул В.Линник.

Он обратил особое внимание на "технические проблемы" на пути реализации продукции АПК. "Когда нам говорят, что наша продукция небезопасна, мы должны это [безопасность продукции] доказать", - пояснил В.Линник.

Он отметил, что в АПК действует система Traceability, в соответствии с которой каждое животное чипировано и на данный момент в базе находится 650 тыс. особей.

Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).

VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".

"AK&M" от 02.11.2018
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