Мираторг к 2022 году планирует экспортировать продукцию на $1 млрд в год, В.Линник

АПХ "Мираторг" к 2022 году планирует экспортировать продукцию на $1 млрд в год.



Об этом заявил президент компании Виктор Линник на VII Славянском международном экономическом форуме.



В.Линник отметил, что для компании экспорт жизненно необходим. Сейчас Мираторг поставляет свою продукцию более чем в 30 стран, в частности, из Брянской области.



"Наша цель - отправлять на экспорт 300-400 т продукции на сумму около $1 млрд в год", - подчеркнул В.Линник.



Он обратил особое внимание на "технические проблемы" на пути реализации продукции АПК. "Когда нам говорят, что наша продукция небезопасна, мы должны это [безопасность продукции] доказать", - пояснил В.Линник.



Он отметил, что в АПК действует система Traceability, в соответствии с которой каждое животное чипировано и на данный момент в базе находится 650 тыс. особей.



Агропромышленный холдинг "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия, входящие в состав холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. АПХ "Мираторг" предлагает своим клиентам широкий ассортимент различных видов продукции в основных продуктовых категориях: Vитамин (замороженные овощи, ягоды, грибы и смеси); Мираторг (замороженные полуфабрикаты из мяса птицы, лазанья и готовые блюда); Gurmama (мясные полуфабрикаты); Мираторг (охлаждённые мясные полуфабрикаты).



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



"AK&M" от 02.11.2018