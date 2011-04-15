В Брянской области планируется чипирование всего поголовья скота во всех сельхозорганизациях региона, А.Богомаз

В Брянской области планируется чипирование всего поголовья скота во всех сельхозорганизациях региона. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме.



"В настоящее время зачипировано 22.48 тыс. голов крупного рогатого скота молочного направления и 358.5 тыс. голов скота мясного направления. В перспективных планах - чипирование всего поголовья не только в племенных хозяйствах, но и во всех подотчётных сельхозорганизациях региона. Это связано с поставленными задачами по интеграции племенного животноводства России в международную систему племенной работы, повышению конкурентоспособности отечественной племенной продукции на зарубежных рынках", - сказал А.Богомаз.



Брянская область - одна из первых в России приступила к формированию единой информационной системы племенного животноводства. Основа системы - электронная идентификация методом чипирования. Система включает комплекс взаимосвязанных процессов и процедур от вживления животному чипа, содержащего 15-значный уникальный номер, до получения, хранения, обработки информации о каждом животном при его содержании, выращивании, разведении, продаже, транспортировке и убое, отметил глава региона.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



"AK&M" от 02.11.2018