Промпроизводство в Брянской области за три года выросло на 52.6%, А.Богомаз

Промпроизводство в Брянской области за три года выросло на 52.6%. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме.



"Проекты по импортозамещению внедряются практически во всех отраслях промышленности. Рост промышленного производства за последние три года составил 52.6%, а рост индекса составил 129.4% к уровню 2014 года. По итогам 9 месяцев этого года мы также имеем рост промышленности к уровню прошлого года. И сегодня у нас есть все основания говорить о том, что мы и дальше продолжим наращивать промышленный потенциал, так как совсем недавно был открыт современный высокотехнологичный цех по производству гофрокартона на оборудовании, не имеющем аналогов во всём мире", - сказал глава А.Богомаз.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



"AK&M" от 02.11.2018