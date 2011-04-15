В Брянской области доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте за 4 года выросла в до 87.2 млрд руб., А.Богомаз

В Брянской области доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте за 4 года выросла до 87.2 млрд руб. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме.



"Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте за 4 года выросла с 43.4 до 87.2 млрд руб., зерна в абсолютном выражении - в 2.5 раза, мяса - в 2 раза, по производству картофеля регион является абсолютным лидером в стране, а брянские сыроделы производят 7.5% российских сыров", - сказал губернатор.



Он также добавил, что в 2018 году ожидаемый валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составит 1916.8 тыс. т при средней урожайности зерновых культур более 50 ц.



"Промышленное производство картофеля больше, чем в прошлом году на 50 тыс. т. В текущем году мы значительно увеличили производство технических культур. По сравнению с прошлым годом собрано в 1.5 раза больше маслосемян рапса, в 1.4 раза больше сои. Всё это результаты значительной государственной поддержки отрасли, внедрения в АПК самых передовых технологий, применения систем точного земледелия, конструктивного взаимодействия с органами власти, благоприятных условий для инвесторов. Так, в настоящее время в регионе реализуется более 20 перспективных инвестиционных проектов", - заявил А.Богомаз.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018