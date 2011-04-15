В Брянской области есть колоссальный потенциал для развития по всем направлениям экономики, А.Богомаз

В Брянской области есть колоссальный потенциал для прорыва и динамики роста по всем направлениям экономики. Об этом заявил губернатор области Александр Богомаз на VII Славянском международном экономическом форуме.



Регион, по его словам, получает серьёзные результаты в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере. Расширяются действующие предприятия, открываются новые производства, осуществляется выпуск продукции, не уступающей мировым аналогам.



Уже не первый год ведущие предприятия области, такие как Брянский машиностроительный завод, МЕТАКЛЭЙ, "Брянский арсенал", Жуковский веломотозавод, Клинцовский автокрановый завод, Брянсксельмаш, "Бежицкая сталь" и другие сохраняют ведущие позиции на российском рынке.



"Брянская область в объёмах страны сегодня - это 80% тепловозов, 80% металена, 60% автогрейдеров, 75% квадроциклов, 35% снегоходов, 11% велосипедов, 35% автомобильных кранов, 27% кормоуборочных комбайнов, 15% зерноуборочных комбайнов, 20% стального вагонного литья", - заявил А.Богомаз.



Проекты по импортозамещению, по его словам, внедряются практически во всех отраслях промышленности. Рост промышленного производства за последние три года составил 52.6%.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".







"AK&M" от 02.11.2018