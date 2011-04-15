Московский эндокринный завод и Брянская область подписали инвестсоглашение на 3.935 млрд руб.

ФГУП Московский эндокринный завод (МЭЗ) и правительство Брянской области подписали соглашение по инвестиционному проекту "Создание промышленного комплекса по производству лекарственных средств полного цикла.



Соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор МЭЗ Михаил Фонарёв в рамках VII Славянского международного экономического форума. Сумма инвестиций 3.935 млрд руб.



ФГУП "Московский эндокринный завод" - российское фармацевтическое предприятие, производитель препаратов и лекарственных средств, широко применяемых в эндокринологии, гинекологии, кардиологии, психиатрии, оториноларингологии, офтальмологии.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018