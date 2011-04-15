Правительство Брянской области и "Амкодор-Брянск" подписали соглашение по инвестиционному проекту "Реконструкция производства по выпуску спецтехники" на 850 млн руб.

ООО "Амкодор-Брянск" и правительство Брянской области подписали соглашение по инвестиционному проекту "Реконструкция производства по выпуску спецтехники".



Соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ООО "Амкодор-Брянск" Сергей Гайтюкевич в рамках VII Славянского международного экономического форума. Сумма инвестиций составляет 850 млн руб.



ООО "Амкодор-Брянск" создано 11 августа 2009 года. "Амкодор-Брянск" - единственный действующий завод холдинга "Амкодор" в России. Здесь производят фронтальные и универсальные погрузчики, снегоочистители, машины для ЛПК, зерноочистительно-сушильные комплексы и другую технику "Амкодор".



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018