Брянская область и завод "Пролетарий" подписали соглашение по строительству энергетического узла

Правительство Брянской области и АО "Пролетарий" подписали соглашение по инвестиционному проекту "Строительство энергетического узла".



Соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор АО "Пролетарий" Николай Ковтунов в рамках VII Славянского международного экономического форума. Сумма инвестиций составляет 600 млн руб.



Завод "Пролетарий" более 120 лет работает на рынке производителей и поставщиков технического картона, гофрокартона и гофротары.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".





"AK&M" от 02.11.2018