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02/11/2018
15:35

Брянская область и завод "Пролетарий" подписали соглашение по строительству энергетического узла

Правительство Брянской области и АО "Пролетарий" подписали соглашение по инвестиционному проекту "Строительство энергетического узла".

Соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор АО "Пролетарий" Николай Ковтунов в рамках VII Славянского международного экономического форума. Сумма инвестиций составляет 600 млн руб.

Завод "Пролетарий" более 120 лет работает на рынке производителей и поставщиков технического картона, гофрокартона и гофротары.

VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".


"AK&M" от 02.11.2018
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