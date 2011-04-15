Брянская область и УК "Брянский машзавод" подписали соглашение по модернизации производства маневровых тепловозов

Правительство Брянской области и АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" подписали соглашение по инвестиционному проекту "Модернизация производства маневровых тепловозов".



Сумма инвестиций составляет 836.1 млн руб.

Соглашение подписали губернатор Брянской области Александр Богомаз и исполнительный директор АО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" Андрей Власенко в рамках VII Славянского международного экономического форума подписали.



Брянский машиностроительный завод входит в состав группы "Трансмашхолдинг". БМЗ является поставщиком маневровых тепловозов для российских железных дорог. За всю историю локомотивостроения на БМЗ выпущено более 10 тыс. маневровых тепловозов.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018