Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 ноября

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Банк России установил на 3 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.4798
1 Азербайджанский манат 38.6560
100 Армянских драмов 13.4799
1 Белорусский рубль 30.9704
1 Болгарский лев 38.3575
1 Бразильский реал 17.7401
100 Венгерских форинтов 23.2739
1000 Вон Республики Корея 58.7344
10 Гонконгских долларов 83.6820
1 Датская крона 10.0576
1 Доллар США 65.5799
1 Евро 74.9906
100 Индийских рупий 90.3647
100 Казахстанских тенге 17.6870
1 Канадский доллар 50.2336
100 Киргизских сомов 94.0956
10 Китайских юаней 95.1771
10 Молдавских леев 38.2948
1 Новый туркменский манат 18.7639
10 Норвежских крон 78.9130
1 Польский злотый 17.3662
1 Румынский лей 16.0881
1 СДР (специальные права
заимствования) 90.9029
1 Сингапурский доллар 47.7605
10 Таджикских сомони 69.5808
1 Турецкая лира 12.0112
10000 Узбекских сумов 79.6177
10 Украинских гривен 23.3132
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.5096
10 Чешских крон 29.0491
10 Шведских крон 72.9030
1 Швейцарский франк 65.5602
10 Южноафриканских рэндов 45.8219
100 Японских иен 58.0764
"AK&M" от 02.11.2018