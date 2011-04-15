Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 3 ноября

Банк России установил на 3 ноября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.4798

1 Азербайджанский манат 38.6560

100 Армянских драмов 13.4799

1 Белорусский рубль 30.9704

1 Болгарский лев 38.3575

1 Бразильский реал 17.7401

100 Венгерских форинтов 23.2739

1000 Вон Республики Корея 58.7344

10 Гонконгских долларов 83.6820

1 Датская крона 10.0576

1 Доллар США 65.5799

1 Евро 74.9906

100 Индийских рупий 90.3647

100 Казахстанских тенге 17.6870

1 Канадский доллар 50.2336

100 Киргизских сомов 94.0956

10 Китайских юаней 95.1771

10 Молдавских леев 38.2948

1 Новый туркменский манат 18.7639

10 Норвежских крон 78.9130

1 Польский злотый 17.3662

1 Румынский лей 16.0881

1 СДР (специальные права

заимствования) 90.9029

1 Сингапурский доллар 47.7605

10 Таджикских сомони 69.5808

1 Турецкая лира 12.0112

10000 Узбекских сумов 79.6177

10 Украинских гривен 23.3132

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.5096

10 Чешских крон 29.0491

10 Шведских крон 72.9030

1 Швейцарский франк 65.5602

10 Южноафриканских рэндов 45.8219

100 Японских иен 58.0764

"AK&M" от 02.11.2018