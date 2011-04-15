Брянская область и "Умалат" подписали соглашение по реконструкции завода в Севске

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и генеральный директор ЗАО "Умалат" Алексей Мартыненко подписали соглашение по инвестиционному проекту "Реконструкция существующего завода по производству сыров в городе Севске".



Сумма инвестиций составляет 958.1 млн руб. Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.



"Умалат" - российский производитель сыра. В портфеле компании бренды: Unagrande, Pretto, Умалат, натуральное сливочное масло Umalatte. Продукция компании продаётся в федеральных сетях, а также используется в кафе и ресторанах по всей России.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018