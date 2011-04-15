А.Шевченко возглавил в Ингосстрахе направление космического страхования

Александр Шевченко возглавил подразделение СПАО "Ингосстрах", которое занимается космическим страхованием. Он будет отвечать за стратегические проекты, направленные на развитие страхования космических рисков, на укрепление позиций компании на рынке космического страхования. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



А.Шевченко родился в 1977 году в Астраханской области. В 1999 году окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, специальность "Электроника и автоматика физических установок". В 2005 году окончил Высшую школу экономики, специальность "Управление государственными закупками". В 2007 году окончил Международный юридический институт при Министерстве юстиции РФ, специальность "Юриспруденция". До прихода в Ингосстрах работал в ОАО "Объединённая энергетическая компания". С 2011 года работает в отделе страхования космической деятельности управления страхования космических и авиационных рисков компании "Ингосстрах". С 2011 по 2018 год он прошёл путь от главного специалиста до начальника отдела страхования космической деятельности.



У Ингосстраха накоплен уникальный опыт в урегулировании сложнейших убытков в сфере космического страхования. СПАО "Ингосстрах" всегда в полном объёме выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и не раз выплачивало рекордные суммы для российского рынка космического страхования, подчёркивает компания.



Крупнейшей выплатой за всю историю российского страхования остаётся компенсация, произведённая Ингосстрахом совместно со "Страховым центром "Спутник", — 7.8 млрд руб. в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4R" в 2014 году. В январе 2012 года была произведена выплата в связи с гибелью космического аппарата "Экспресс-АМ4" в размере более 7.5 млрд руб. Свыше $85 млн выплачено в связи с гибелью спутника "Купон", принадлежащего ЦБ РФ (1998 год), более $34 млн — выплата по факту частичной гибели космического аппарата "Экспресс-АМ2" (2009 год), более 1.177 млрд руб. — по причине полной гибели космического аппарата "Экспресс-МД2" (2012 год), около $12.2 млн — по факту полной гибели телекоммуникационного спутника "Экспресс-А N 1" (2000 год).



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 02.11.2018