Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/11/2018
16:06

Брянская область и предприятие "Сыр Стародубский" подписали соглашение

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и уполномоченный ТнВ "Сыр Стародубский" Александра Макроусова подписали соглашение по инвестиционному проекту "Модернизация производства".

Сумма инвестиций составляет 682.7 млн руб. Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.

ТнВ "Сыр Стародубский" - одно из крупнейших сыродельных предприятий. Завод перерабатывает в сутки более 600 т молока. Продукция ТнВ "Сыр Стародубский" представлена практически во всех крупных федеральных сетях, гипермаркетах, супермаркетах, магазинах у дома и специализированных сырных лавках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Ульяновска, Волгограда, Челябинска и других городов.

VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

"AK&M" от 02.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100