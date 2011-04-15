Брянская область и предприятие "Сыр Стародубский" подписали соглашение

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и уполномоченный ТнВ "Сыр Стародубский" Александра Макроусова подписали соглашение по инвестиционному проекту "Модернизация производства".



Сумма инвестиций составляет 682.7 млн руб. Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.



ТнВ "Сыр Стародубский" - одно из крупнейших сыродельных предприятий. Завод перерабатывает в сутки более 600 т молока. Продукция ТнВ "Сыр Стародубский" представлена практически во всех крупных федеральных сетях, гипермаркетах, супермаркетах, магазинах у дома и специализированных сырных лавках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, Ульяновска, Волгограда, Челябинска и других городов.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018