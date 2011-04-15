Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/11/2018
16:12

Брянская область и "Брянский сад" подписали соглашение по инвестиционному проекту на 600 млн руб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и учредитель ГК МБК Вячеслав Кобец подписали соглашение между правительством региона и ООО "Брянский сад" по инвестиционному проекту "Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 1 тыс. га в Клетнянском районе. Строительство складов для хранения с инженерными сетями". Сумма инвестиций составляет 600 млн руб.

Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.

Группа компаний "МБК" представлена в разных регионах РФ, владеет и управляет активами в различных сферах деятельности - начиная от добычи угля в Кузбассе и заканчивая сельскохозяйственным предприятием в Брянской области.

ООО "Брянский сад" - российско-сербская организация, которая отвечает за реализацию проекта по созданию крупного агропромышленного предприятия по производству, хранению и глубокой переработке фруктовой продукции на территории Брянской области.

VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".

В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".

"AK&M" от 02.11.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100