Брянская область и "Брянский сад" подписали соглашение по инвестиционному проекту на 600 млн руб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и учредитель ГК МБК Вячеслав Кобец подписали соглашение между правительством региона и ООО "Брянский сад" по инвестиционному проекту "Закладка яблоневого сада интенсивного типа на площади 1 тыс. га в Клетнянском районе. Строительство складов для хранения с инженерными сетями". Сумма инвестиций составляет 600 млн руб.



Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.



Группа компаний "МБК" представлена в разных регионах РФ, владеет и управляет активами в различных сферах деятельности - начиная от добычи угля в Кузбассе и заканчивая сельскохозяйственным предприятием в Брянской области.



ООО "Брянский сад" - российско-сербская организация, которая отвечает за реализацию проекта по созданию крупного агропромышленного предприятия по производству, хранению и глубокой переработке фруктовой продукции на территории Брянской области.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В СМЭФ-2018 принимают участие более 1.3 тыс. специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье. Генеральный спонсор - ПАО "Сбербанк".



"AK&M" от 02.11.2018