В Брянске подписан план мероприятий по активизации сотрудничества региона и Республики Беларусь на 2019-2020 годы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром" Александр Забелло подписали план мероприятий по активизации сотрудничества региона и Республики Беларусь на 2019-2020 годы.



Соглашение подписано в рамках VII Славянского международного экономического форума.



Белорусский государственный концерн пищевой промышленности "Белгоспищепром" является основным производителем пищевой продукции в стране и проводит единую экономическую, техническую и технологическую политику в пищевой промышленности республики, которая включает более 20 подотраслей, производящих сотни наименований продовольственных товаров.



VII Славянский международный экономический форум проходит сегодня, 2 ноября 2018 года, в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



"AK&M" от 02.11.2018