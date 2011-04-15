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02/11/2018
16:11

ФНС за девять месяцев сократила количество налоговых проверок на 30%

ФНС России за девять месяцев 2018 года провела 10.9 тыс. выездных налоговых проверок, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2017 года - 15.6 тыс. проверок. Об этом говорится в сообщении службы.

Сейчас ФНС проверяет всего двух налогоплательщиков из 1000.
Из 8.2 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 5.5 млн (более 60%) применяют специальные налоговые режимы и относятся к малому бизнесу. Именно данная категория налогоплательщиков заметнее всего чувствует на себе снижение административного давления - в 2018 году проверен всего один налогоплательщик из 4000. Это составляет 0.025%.

В последние несколько лет ФНС планомерно снижает давление на добросовестный бизнес, концентрируясь только на зонах максимального риска. Такой подход стал реален благодаря внедрению информационных технологий в налоговое администрирование. При этом основной упор служба делает не на "добор" налогов проверками, а на побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате текущих налоговых обязательств.

"AK&M" от 02.11.2018
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