ФНС за девять месяцев сократила количество налоговых проверок на 30%

ФНС России за девять месяцев 2018 года провела 10.9 тыс. выездных налоговых проверок, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2017 года - 15.6 тыс. проверок. Об этом говорится в сообщении службы.



Сейчас ФНС проверяет всего двух налогоплательщиков из 1000.

Из 8.2 млн юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 5.5 млн (более 60%) применяют специальные налоговые режимы и относятся к малому бизнесу. Именно данная категория налогоплательщиков заметнее всего чувствует на себе снижение административного давления - в 2018 году проверен всего один налогоплательщик из 4000. Это составляет 0.025%.



В последние несколько лет ФНС планомерно снижает давление на добросовестный бизнес, концентрируясь только на зонах максимального риска. Такой подход стал реален благодаря внедрению информационных технологий в налоговое администрирование. При этом основной упор служба делает не на "добор" налогов проверками, а на побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате текущих налоговых обязательств.



"AK&M" от 02.11.2018