ЦБ отозвал лицензии у страховой компании "Якорь"

Банк России отозвал у страхового общества "Якорь" лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; на осуществление добровольного имущественного страхования; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Лицензии отозваны в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования.



Универсальная страховая компания "Якорь" основана в 1991 году.





"AK&M" от 02.11.2018