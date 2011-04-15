Прибыль ММК по МСФО за 9 месяцев выросла на 31.7% до $1.072 млрд

Прибыль Группы ММК по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 31.7% до $1.072 млрд с $814 млн годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка выросла на 11.7% до $6.252 млрд с $5.598 млрд, показатель EBITDA - на 30.6% до $1.881 млрд с $1.44 млрд, операционная прибыль - на 42.3% до $1.449 млрд с $1.018 млрд.



За III квартал 2018 года прибыль составила $401 млн против $392 млн в аналогичном периоде предыдущего года. Выручка упала на 0.7% до $2.091 млрд с $2.106 млрд. Показатель EBITDA вырос на 3.2% до $671 млн с $650 млн.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. Производство стали в группе ММК за первое полугодие 2018 года составило 6.176 млн т, что на 1.3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Основным акционером компании (на 31 марта 2018 года) является "Минта Холдинг Лимитед" (владеет 84.26% уставного капитала). Бенефициар "Минта Холдинг Лимитед" - председатель совета директоров ММК В.Рашников.



Чистая прибыль группы ММК по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 24.72% до $671 млн с $538 млн за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 16.03% до $4.161 млрд с $3.586 млрд, операционная прибыль - на 49.03% до $921 млн с $618 млн, прибыль до налогообложения - на 23.5% до $862 млн с $698 млн. Показатель EBITDA вырос на 33.4% до $1.21 млрд, маржа по EBITDA - до 30.9%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ММК за первое полугодие 2018 года по РСБУ выросла на 33.72% до 43.174 млрд руб. с 32.287 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 19.66% до 221.745 млрд руб. со 185.308 млрд руб., прибыль от продаж - на 57.03% до 57.162 млрд руб. с 36.406 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 35.72% до 54.309 млрд руб. с 40.016 млрд руб.



"AK&M" от 02.11.2018