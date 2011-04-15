На долю Якутии приходится более 15% всей продукции АПК ДФО, Д.Патрушев

На долю Якутии приходится более 15% всей продукции АПК Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.



Предприятиями пищевой промышленности республики производится более половины сливочного масла, порядка 20% мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, 15% сыров и сырных продуктов, выпускаемых на территории округа.



Ещё одной темой встречи стало проведение уборочной кампании в регионе. На сегодняшний день в Якутии намолочено 10 тыс. т зерна, что в 1.5 раза превышает результат за весь прошлый год. При этом треть объёма приходится на ячмень - по валовому сбору этой культуры республика занимает третье место в ДФО после Амурской области и Приморского края.



Положительная динамика наблюдается и в птицеводстве. По сравнению с прошлым годом поголовье птицы в Якутии увеличилось на 6% и составило более 800 тыс. голов. Производство птицы в живом весе выросло на 2.7%, а КРС на 12.7%.



"AK&M" от 02.11.2018