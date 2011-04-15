Кредитование полевых работ на 1 ноября выросло на 33.92% до 367.31 млрд руб.

Общий объём выданных кредитных средств на проведение сезонных полевых работ, по состоянию на 1 ноября, вырос до 367.31 млрд руб., что на 33.92% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз.



В частности, АО "Россельхозбанк" выдано кредитов на сумму 272.2 млрд руб. (+16.66%), ПАО "Сбербанк России" - 95.11 млрд руб. (+132.34%).



В целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317.02 млрд руб., в том числе АО "Россельхозбанк" - 270.87 млрд руб., ПАО "Сбербанк России" - 46.15 млрд руб.





"AK&M" от 02.11.2018