Цена на нефть находится на 2-месячном минимуме, рубль - в ожидании геополитики

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу, 2 ноября, к 15.06 MSK повышалась на 0.1% до $72.92 за баррель. Рынок "чёрного золота" пытается удержаться на уровне 73 доллара за баррель – около минимума с конца августа. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Давление сохраняется на фоне оценок, что нефтедобыча стран ОПЕК поднялась в октябре до наивысшего уровня с ноября 2016 года - 33.33 млн баррелей в день. Рост добычи в Саудовской Аравии и Ливии в сумме могут компенсировать потери от ожидаемого снижения поставок иранской нефти из-за санкций США против этой страны.



Кроме того, США, возможно сделают исключение для восьми стран в своем запрете на импорт иранской нефти после введения санкций с 5 ноября. Разрешение, в частности, могут получить Индия, Япония и Южная Корея. Это также давит на нефтяные котировки.



Рубль остается стабильным против доллара, но снижается к евро на фоне коррекционного повышения европейской валюты на Forex в район $1.145. Приближение длинных выходных и ожидание событий геополитического плана, которые могут произойти уже в начале ноября, понижают активность внутренних валютных торгов.



В итоге, доллар к 15.03 MSK повышался с начала торгов на 0.03% до 65.74 руб., евро - на 0.4% до 75.26 руб. Рублевая цена барреля сорта Brent опустилась до отметки 4.8 тыс. До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 65.1-66.3 руб., евро – в коридоре 74.6-76 руб.



"AK&M" от 02.11.2018