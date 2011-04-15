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02/11/2018
16:04

В городском транспорте Москвы появится новая билетная система

В городском транспорте Москвы появится новая билетная система. Об этом сообщил Московский метрополитен.

Она предусматривает персонализацию карт "Тройка" и возможность интеграции с билетными системами других регионов. На разработку самой системы уйдёт год, ещё полтора года займёт внедрение. Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд транзакций в год.

С вводом новой билетной системы появится возможность привязки карты "Тройка" к аккаунту в личном кабинете. Пассажиры смогут посмотреть баланс карты, заблокировать её, а остаток на счёте перенести на другую карту. Пассажиры смогут получить полный контроль над своим счётом по аналогии с банковским или мобильным. В период опытной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей.

Карту "Тройка" можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации средств через жёлтый информационный терминал. Пополнить "Тройку" и записать на неё все виды билетов без активации у терминала можно будет и через приложение "Метро Москвы".

В новой билетной системе будет заложена возможность оплачивать проезд в транспорте не только Москвы, но и соседних регионов. Это даст возможность другим городам тоже использовать карту "Тройка" и московскую систему оплаты проезда.

Благодаря разработанным дополнительным сервисам удобнее станет и корпоративным клиентам метрополитена. Открыв один расчётный счёт, организация сможет обеспечить билетами на проезд в общественном транспорте всех своих сотрудников.

После обновления билетной системы карта "Тройка" сможет стать универсальным платёжным инструментом. С её помощью пассажиры смогут оплачивать проезд на любом виде общественного городского транспорта, а также расплачиваться за услуги других сервисов.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 02.11.2018
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