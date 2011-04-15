Дайджест газеты "Ведомости" от 6 ноября 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 ноября 2018 года.





ТОПЛИВНЫЕ ЗАМОРОЗКИ

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН



"Ведомости" узнали подробности будущих соглашений властей и бизнеса.



"Мы не переходим к ручному управлению" топливным рынком, соглашение с нефтяниками о фиксации оптовых цен - вынужденная мера, говорил вице-премьер Дмитрий Козак в среду после совещания в правительстве. "Ведомости" выяснили подробности этого соглашения: правительство договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями установить предельные цены на топливо для каждого региона, связало нефтяников круговой порукой и пообещало им иммунитет от претензий налоговой и антимонопольной служб за сдерживание цен.





НОВЫЙ ГОД НЕ ПОМОЖЕТ



Продавцы перестали надеяться на резкий рост продаж перед Новым годом



В лучшем случае продажи вырастут на единицы процентов.

В конце 2017 г. - начале 2018 г. ритейлеры и аналитики розничного рынка надеялись: ко II кварталу ситуация наладится. Но уже III квартал оказался не самым удачным. У лидера рынка, X5 Retail Group, продажи работающих больше года магазинов выросли всего на 0,5%, у его основного конкурента, "Магнита", этот показатель вообще в минусе на 2%.



Потребители по-прежнему чувствительны к цене, писали в конце октября аналитики агентства Moody's: реальные располагаемые доходы сократились на 9% с 2014 г. к сентябрю 2018 г.



Впереди у ритейлеров предновогодние продажи IV квартала. Настроения потребителей к концу года, как правило, идут на спад. в этом году контраст ярче: после позитива и разогрева потребления в связи с чемпионатом мира по футболу в первой половине года во втором полугодии сменился информационный фон - предстоит повышение НДС и пенсионного возраста, начались валютные колебания.





ЗАЕМЩИКИ НЕ УШЛИ В ОНЛАЙН



Банкам стало труднее принимать онлайн-заявки на кредиты от граждан



Они не всегда могут удаленно получить согласие заемщика на запрос его кредитной истории.



Получить удаленно согласие заемщика на запрос его кредитной истории в некоторых случаях стало невозможно, рассказали "Ведомостям" сотрудники двух банков из топ-50.



В августе вступили в силу поправки в закон "О кредитных историях". Теперь остался только один более-менее доступный механизм, с помощью которого человек, не являющийся клиентом банка, может дать согласие на получение его кредитной истории без личного визита в банк. Сделать это теперь можно, только введя логин и пароль от подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, тогда как раньше банки получали такое согласие с помощью sms. Доступность sms и учетной записи на "Госуслугах", очевидно, серьезно различается.





КИТАЙ ПОПРОБУЕТ РУССКОГО МЯСА



Россия наконец сможет поставлять в Китаи? мясо птицы

Соглашение об этом может быть подписано уже в среду.

Протоколы о взаимных поставках мяса и субпродуктов птицы, а также молочной продукции Россия и Китай планируют подписать 7 ноября, сообщили источники. Речь о замороженном мясе птицы и молочной продукции, уточнил представитель Минсельхоза, протоколы будут подписаны на встрече глав правительств России и Китая. До среды премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Китае с официальным визитом.



С каждой стороны для взаимных поставок будут аккредитованы и допущены по 10 предприятий, знает другой собеседник "Ведомостей", но подробностями не делится. Списки аккредитованных предприятий будут согласованы позже



В 2017 г. Китай, по данным Agrifood Strategies, импортировал 451 950 т мяса птицы, 84,5% - из Бразилии. Для российского мяса птицы китайский рынок под запретом с 2005 г. - из-за вспышек птичьего гриппа.





ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС КАК РЕФЕРЕНДУМ ПО ДОНАЛЬДУ ТРАМПУ



Самая крупная битва за Белый дом начнётся в среду.

Драматичные выборы в конгресс США происходили и раньше. Внушительная победа республиканцев в 1994 г. изменила курс политики Билла Клинтона. Их поражение при Джордже Буше-младшем в 2006 г. положило конец влиянию его вице-президента Дика Чейни.



Но мало что может сравниться с референдумом по Дональду Трампу, который состоится 6 ноября. Выборы в конгресс - генеральная репетиция перед президентской кампанией 2020 г., которая будет одной из самых важных в истории США.



Трамп уже определил правила, по которым он будет сражаться в 2020 г. К тому времени, когда американцы во вторник пойдут на выборы, он выступит на 34 встречах с избирателями. Почти все они пройдут в тех округах, где он победил в 2016 г. Такой маршрут говорит о многом, как и заявления Трампа.





МОНОРЕЛЬС СТАНЕТ ТРАМВАЕМ



Власти Москвы оценили расходы на реконструкцию монорельса. Его превращение в трамвайную линию обойдется городскому бюджету почти в 4 млрд руб.



Москва заложила 3,75 млрд руб. в адресную инвестиционную программу (АИП) на превращение Московской монорельсовой транспортной системы в трамвайную линию, соединенную с другими сетями трамвая. Об этом говорится в опубликованной программе на 2018-2021 гг. Проектно-изыскательские работы обойдутся городу в 300 млн руб., остальные расходы - на строительство. Завершится реконструкция в 2021 г.



Монорельс был построен в 2004 г., он обошелся городу в 6,3 млрд руб. Разговоры о том, чтобы избавиться от монорельса, московские власти ведут не один год.





КОГДА ДОХОДЫ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО



Вывод из истории с ростом цен на топливо - правительство считает главной задачей сбор денег, все остальное не так важно.



Найденное правительством решение проблемы роста цен на топливо на внутреннем рынке на самом деле очень ярко демонстрирует общие цели действий кабинета министров, а также те методы, которые ему приходится использовать. Задача номер один - сбор денег в казну. Этому подчинены все усилия. Дальше уже можно обсуждать, на что лучше потратить собранное. Но главное - деньги нужно найти любой ценой.



Самый очевидный способ решить проблему роста цен - отказаться от роста акцизов и фискальной нагрузки на нефтянку. Но кабмин такой вариант отверг решительно. Налоги должны продолжать расти. Доля различных налогов в литре бензина выросла, по нашим оценкам, с примерно 65% в 2012 г. до примерно 80% в текущем.



Одна из важнейших причин роста цен на топливо - девальвация рубля, впервые пришедшаяся на рост мировых цен на нефть, имеет ту же природу.





ЗАГРАНИЧНЫЙ ВЕНЧУР



В 2017 г. российские венчурные фонды нарастили суммы инвестиций в зарубежные активы почти на 68% по сравнению с 2016 г.



Под зарубежными проектами в 90% случаев подразумевались иностранные компании, нацеленные на зарубежные рынки, а не, например, проекты россиян, формально зарегистрированные в других юрисдикциях. Причины кроются в диверсификации портфеля и нацеленности инвесторов на глобальный рынок в условиях "сдержанных темпов роста российской экономики".





"УОЛЛ-СТРИТ ЛЕГКАЯ МИШЕНЬ, А ИССЛЕДОВАТЕЛИ РАКА - НЕТ"



Как миллиардер из списка Forbes ушел из бизнеса и воюет с фармацевтической промышленностью из-за цен на лекарства.



Фармацевты США потратили на борьбу с Джоном Арнольдом сотни тысяч долларов, а он на войну с ними спустил минимум $100 млн. Арнольд уверен, что фармацевты завышают цены на лекарства. Его ставит в тупик тот факт, что одна таблетка может стоить $1000.



Автора этой статьи знакомые из США попросили купить им в России гормональной спрей для носа от аллергии Nasonex. В России он отпускается без рецепта и стоит, например, в аптеках Москвы 660-1000 руб. В Европе этот препарат недавно стал рецептурным, но стоит примерно столько же: 8-10 евро. В США же цена Nasonex - $300, а самого доступного дженерика - $215.



Арнольд может похвастаться первыми успехами - благодаря ему чиновники и страховщики вынудили фармацевтов переписать часть ценников.



Карьера Арнольда далека от фармацевтики. Он стал миллионером на волне скандала с Enron. Добивался 317% доходности для своего хедж-фонда. В 38 лет, можно сказать, вышел на пенсию. На тропу войны с фармацевтами его привел скорее расчет, чем эмоции.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.11.2018