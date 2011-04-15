Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 ноября 2018 года



"ГАЗФОНД" В СОСТАВЕ ГРУППЫ

КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЕЙШИМ ПО РЕЗЕРВАМ НПФ ПОДЕЛЯТ "ГАЗПРОМ", СОГАЗ И "ЛИДЕР"





Крупнейший по объему негосударственных пенсионных средств НПФ "Газфонд" в преддверии акционирования раскрыл будущую структуру собственности. Помимо "Газпрома", его дочерних компаний и Газпромбанка его владельцами станут страховая компания СОГАЗ и управляющая компания "Лидер". Все эти структуры в той или иной степени связаны между собой, и в результате акционирования "Газфонда" окончательно оформляется крупнейшая на российском рынке пенсионная группа с активами в 1,4 трлн руб.





ЗЕРНО ПОСЫПАЛОСЬ

ПШЕНИЦА НАЧАЛА ДЕШЕВЕТЬ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ



Слухи о возможных ограничениях экспорта зерна в этом сезоне сказались на ценах внутреннего рынка. На прошлой неделе пшеница в России подешевела сразу на 225-250 руб., до 10,8-11,02 тыс. руб. за тонну. Аграрии опасаются дальнейшего падения доходности на фоне роста цен на топливо и налогов.





ДОБАВКУ К ПОЖИЗНЕННОМУ ПРИЗНАЛИ ОБОСНОВАННОЙ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ УТВЕРДИЛ ПРИГОВОР УЧАСТНИКАМ НАПАДЕНИЯ НА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ЧЕЧНЕ





Как стало известно "Ъ", Верховный суд РФ отклонил апелляционные жалобы на приговор уроженцам Карачаево-Черкесии Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, которые были признаны виновными в расстреле в Чечне в 1999 году, во время второй военной кампании, 15 российских военнослужащих. В августе этого года они получили длительные сроки, уже отбывая пожизненное заключение за причастность к терактам в Волгодонске и Москве в 1999 году.





ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ НЕ ВЫДЕРЖАЛ ТРЕТЬЕГО РАССМОТРЕНИЯ

БЫВШЕМУ ТОП-МЕНЕДЖЕРУ АЛЬФА-БАНКА ОТМЕНИЛИ МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ



Как стало известно "Ъ", защите бывшего топ-менеджера Альфа-банка Алексея Житлова удалось добиться отмены заочного ареста своего клиента, обвиняемого в хищении почти 250 млн руб. при покупке банком здания в Барнауле. Апелляционная и кассационная инстанции дважды приходили к выводу, что проживающий в Испании господин Житлов к следователю надлежащим образом не вызывался и в международный розыск его объявили необоснованно, однако Таганский райсуд опять его арестовывал. Теперь же доводы следствия в пользу заочного ареста бывшего банковского управленца суд первой инстанции не убедили.





СКР НАШЕЛ ОБЩЕЕ В ДЕЙСТВИЯХ СЛЕДОВАТЕЛЯ И МАСТЕРА СХОДА-РАЗВАЛА

ПРАВООХРАНИТЕЛЯ И МЕХАНИКА ОБВИНИЛИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России начал расследование в отношении сотрудника калининградского управления ведомства - следователя по особо важным делам Артура Гусельникова. Господина Гусельникова, а также его приятеля-автослесаря, специалиста по регулировке схода-развала Иосифа Скосорева обвиняют в вымогательстве 200 тыс. руб. у приемного отца последнего, ранее судимого Игоря Макеева. Защита при этом настаивает, что потерпевший написал заявление в ФСБ, чтобы не возвращать взятые у приемного сына в долг деньги.





У СИСТЕМ СБЕРБАНКА ПОВЫСИЛАСЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ

СЛУЖЕБНЫЕ ФАЙЛЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ОКАЗАЛИСЬ В СЕТИ



История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение. В сети в открытом доступе обнаружены файлы из банка, которые показывают, каким образом Сбербанк проверяет работоспособность собственных систем. По словам экспертов, эти данные утекли из банка одновременно с информацией о сотрудниках.





ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕ УШЛА ОТ РЕЗЕРВА

МИНЭНЕРГО НАСТАИВАЕТ НА ПЛАТЕЖАХ ЗА "ЛИШНИЕ" ПОДСТАНЦИИ



Промышленности, видимо, все же придется полностью оплачивать резерв лишней электросетевой мощности. Как выяснил "Ъ", Минэнерго отклонило все предложения крупных потребителей, которые просили снизить будущие дополнительные расходы, и уже отправило проект постановления о плате за резерв сетей в правительство без существенных правок. Промышленное лобби, в частности, предлагало хотя бы не вводить плату за резерв для владельцев собственной генерации. Это смягчение, по оценке "Русала", могло бы сэкономить потребителям 3,5 млрд руб.





ТАМАНИ МЕНЯЮТ ГРУЗЫ

ПРОЕКТ ПОРТА-ДОЛГОСТРОЯ ОПЯТЬ СКОРРЕКТИРОВАЛИ



"Ъ" выяснил подробности скорректированного проекта строительства порта Тамань, реализацию которого поручил ускорить вице-премьер Максим Акимов. Предполагается, что инвесторы-операторы сами будут строить терминалы, а четкая схема проекта должна стать понятна в начале 2019 года. По данным "Ъ", крупнейшим грузом Тамани станет уголь, увеличены мощности для зерна, но снизились планы по перевалке нефтепродуктов, контейнеров и руды.





ТОРГОВЛЯ РАЗВЛЕКАЕТСЯ

МЕСТО МАГАЗИНОВ ЗАНИМАЮТ ФУД-КОРТЫ И СЕГВЕЙДРОМЫ



За десять лет в торгцентрах Москвы площади, выделяемые под развлечения, выросли с 4% до 13%. В некоторых объектах под квесты, сегвейдромы, VR-парки и фуд-корты отдается до трети площадей, чего прежде не было. В итоге в нынешнем году в столице на 1 тыс. жителей приходится 41,4 кв. м досуговых центров. Это помогает девелоперам удерживать трафик, падающий из-за кризиса. С другой стороны, размер ставок для таких арендаторов бывает вдвое ниже, чем для ритейлеров.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 06.11.2018