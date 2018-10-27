ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 3 ноября, в размере 65.5799 руб. против 65.6517 руб. на 2 ноября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.11.18 - 65.6517 руб.

01.11.18 - 65.5962 руб.

31.10.18 - 65.7742 руб.

30.10.18 - 65.8129 руб.

27.10.18 - 65.6345 руб.





























































"AK&M" от 06.11.2018