ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 3 ноября, в размере 74.9906 руб. против 74.5803 руб. на 2 ноября.





Курс евро за последние 5 дней:



02.11.18 - 74.5803 руб.

01.11.18 - 74.4189 руб.

31.10.18 - 74.7918 руб.

30.10.18 - 75.0399 руб.

27.10.18 - 74.6658 руб.





























































"AK&M" от 06.11.2018