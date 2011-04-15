Экспорт сельхозпродукции из России в Китай вырос на 43%. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в материалах Минсельхоза.



По его словам, рынок Китая является одним из приоритетных для РФ. "Сегодня более половины нашего сельхозтоварооборота приходится на поставки отечественной продукции. За 9 месяцев 2018 года они выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли показателя в $1.8 млрд. Высокие темпы прироста экспорта способствовали увеличению объёма двусторонней торговли сельхозпродукцией на треть - до $3.2 млрд", - заявил Д.Патрушев.



Основными экспортными статьями в настоящее время являются рыба и морепродукты, растительные масла, соя, шоколад. Российские аграрии заинтересованы в кратном наращивании объёмов экспорта зерновых и муки, а также масложировой продукции и сахара.



"AK&M" от 06.11.2018