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06/11/2018
11:48

Экспорт сельхозпродукции из России в Китай вырос на 43%

Экспорт сельхозпродукции из России в Китай вырос на 43%. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в материалах Минсельхоза.

По его словам, рынок Китая является одним из приоритетных для РФ. "Сегодня более половины нашего сельхозтоварооборота приходится на поставки отечественной продукции. За 9 месяцев 2018 года они выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли показателя в $1.8 млрд. Высокие темпы прироста экспорта способствовали увеличению объёма двусторонней торговли сельхозпродукцией на треть - до $3.2 млрд", - заявил Д.Патрушев.

Основными экспортными статьями в настоящее время являются рыба и морепродукты, растительные масла, соя, шоколад. Российские аграрии заинтересованы в кратном наращивании объёмов экспорта зерновых и муки, а также масложировой продукции и сахара.

"AK&M" от 06.11.2018
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