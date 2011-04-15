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06/11/2018
11:53

Скорректированная чистая прибыль РУСАЛа за 9 месяцев выросла на 20.1% до $873 млн

Скорректированная чистая прибыль (чистая прибыль, скорректированная с учётом чистого эффекта от инвестиции компании в ГМК "Норильский никель", чистого эффекта производных финансовых инструментов и чистого эффекта от обесценения внеоборотных активов) РУСАЛа за 9 месяцев 2018 года выросла на 20.1% до $873 млн по сравнению с $727 млн за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в материалах компании.

Выручка выросла на 9.6% до $7.915 млрд с $7.224 млрд годом ранее. Увеличение связано с ростом премий и средней цены реализации алюминия и глинозема. Продажи первичного алюминия и сплавов упали на 5.4% до 2.794 млн т с 2.955 млн т, продажи глинозема - на 4.5% до 1.457 млн т с 1.526 млн т.

Выручка в III квартале 2018 года выросла на 18.6% до 2.918 млрд по сравнению с 2.46 млрд в III квартале 2017 года. С учётом влияния упавшего в III квартале курса рубля по отношению к доллару США, чистая прибыль компании за этот период выросла на 46.3% до $597 млн по сравнению с $408 млн.

ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.

"AK&M" от 06.11.2018
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