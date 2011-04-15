Умеренный негатив на российском валютном рынке может сохраниться в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии Росбанка.



Сегодня Минфин традиционно объявит объем валютных интервенций в ноябре. Несмотря на то, что данные носят информативный характер, так как операции по покупке валюты на открытом рынке приостановлены до конца года, большие объемы убавить оптимизм в отношении рубля на среднесрочном горизонте из-за опасений ускоренных покупок с начала 2019 года.



По расчётам аналитиков Росбанка, объем интервенций в ноябре может вновь обновить исторический максимум, достигнув 502 млрд руб. (476 млрд руб. в октябре) из-за высоких цен нефть и повышенных сезонных объемов.



В пятницу российский рубль не смог удержать позиции ниже отметки 66.0 против доллара под влиянием общего тренда на укрепление доллара (USDRUB 66.16, +0.6%).





"AK&M" от 06.11.2018