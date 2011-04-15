Кабмин внёс в Госдуму законопроект, продлевающий деятельность Фонда ЖКХ до 2026 года

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, продлевающего срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2026 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



По состоянию на 1 сентября 2018 года расселено 10.66 млн кв. м (98.9% целевых показателей 2014-2017 годов). В соответствии с действующей редакцией закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", деятельность Фонда ЖКХ прекращается с 1 января 2019 года.



В рамках национального проекта в сфере жилья и городской среды предусмотрено создание постоянных механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав. И в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания, аварийного жилищного фонда (совокупности жилых помещений в многоквартирных домах) на всей территории России законопроектом предлагается продлить срок деятельности Фонда ЖКХ до 1 января 2026 года, подчёркивает Кабмин.





"AK&M" от 06.11.2018