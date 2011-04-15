Роснефть за 9 месяцев увеличила ввод новых скважин в эксплуатацию на 13% до 2.6 тыс.

Роснефть за 9 месяцев 2018 года увеличила ввод новых скважин в эксплуатацию на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2.6 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении компании.



Среднесуточная добыча жидких углеводородов Роснефти выросла на 1% в результате достижения рекордных показателей производства на крупнейшем активе компании РН-Юганскнефтегаз и активной разработки новых проектов. Суммарная добыча жидких углеводородов на Сузунском, Восточно-Мессояхском, Юрубчено-Тохомском и Кондинском месторождениях составила более 58 млн барр.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 06.11.2018