Чистая прибыль Роснефти по МСФО за 9 месяцев выросла в 3.4 раза до 451 млн руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд.



Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за III квартал упала на 37.7% до 124 млн руб. с 228 млн руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 10.7% до 2.286 млрд руб. с 2.065 млрд руб., показатель EBITDA - на 13.8% до 643 млн руб. с 565 млн руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за первое полугодие 2018 года выросла в 4 раза до 309 млрд руб. с 75 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 34.8% до 3.787 трлн руб. с 2.809 трлн руб. Показатель EBITDA составил 950 млрд руб. против 639 млрд руб. (+48.7%).



"AK&M" от 06.11.2018