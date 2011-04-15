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06/11/2018
12:44

Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга

В РФ начала работу горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ с 5 по 19 ноября проконсультируют население по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой, набирающей популярность в крупных городах - каршерингу. Обращения будут приниматься по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей.

В рамках горячей линии по услугам такси в прошлом году было проведено 3.5 тыс. консультаций по вопросам, связанным с автоперевозками, правами пассажира, обязанностями исполнителей такого рода услуг и распространёнными нарушениях в этой сфере. Населению оказывалась помощь в составлении претензионных и исковых заявлений.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

Вопрос защиты прав потребителей при оказании услуг такси и каршеринга остается на контроле Роспотребнадзора.

"AK&M" от 06.11.2018
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