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06/11/2018
13:15

Ростуризм исключил из реестра туроператоров сведения о компании "Волжские путешествия +"

Ростуризм исключил сведения об ООО "Волжские путешествия +" (Казань) из единого федерального реестра туроператоров. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 31 октября туроператор "Волжские путешествия +" уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта.

Реестровый номер туроператора в едином федеральном реестре туроператоров - РТО 018559.

Гражданская ответственность ТО "Волжские путешествия +" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в страховой организации АО "Объединённая страховая компания" на сумму 500 тыс. руб.

"AK&M" от 06.11.2018
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